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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Jeremy Rifkin, Türkiye'ye gelmeye dahi tenezzül etmeden, oturduğu yerden gerçekleştirdiği uzaktan bağlantı ile İkinci Yüzyıla Doğru etkinliğine katılarak, muhalefete siyaset anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun "yeni endüstriyel dönüşüm başkanım" diyerek tanıttığı Rifkin'i, sömürge ruhlu CHP'liler salonda dinledi ama çeviri fiyaskosu da yaşandı.

Duyurusu günler öncesinden yapılan toplantıya uzaktan bağlanan Rifkin'in Türkiye'ye gelmemiş olması ve konuşmasının salonun büyük bir kısmı tarafından anlaşılmaması, CHP'nin ezikliğini ortaya koydu.

Selvi hanımın uyukladığı anlar tartışma konusu oldu!

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun toplantıda uyukladığı anlar dikkat çekti.

ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin’in konuşması sırasında CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuyakalması eleştiri konusu oldu.

Günler öncesinden "3 Aralık'ı bekleyin" diyen Kılıçdaroğlu'nun fiyaskolarla gerçekleşen toplantısına Selvi Kılıçdaroğlu'nun bile tahammül edemediği konuşuldu.

Öyle ki uyuklayan Selvi hanımın görüntüsü, Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'i bile rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyukladığı görüntüyü paylaşan Özdil, “Heyecan verici bir toplantı oldu…” ifadesini kullandı.

Gelen eleştirilere cevap, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka, "Kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi" diye konuşurken etkinlik sonrasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun test yaptırdığını, test sonucunun da pozitif olduğunu ifade etti.

Ayakta durmakta güçlük çekecek kadar rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na toplantıdan önce niye test yaptırılmadığı merak konusu olurken, "Selvi hanım korona mı, yoksa uyukladığı için hastalık mı icat edildi?" sorusu gündeme geldi.