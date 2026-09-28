Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren dev skandal Alman otomotiv devi Volkswagen’i vurdu! Almanya Ulaştırma Otoritesi (KBA) tarafından yürütülen denetimlerde, araçların direksiyon sisteminde kullanılan hayati bir cıvatanın korozyona uğrayarak kırıldığı ve direksiyon kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabileceği saptandı. Alınan bilgilere göre, 2,86 milyon aracını ücretsiz onarım için geri çağırma kararı alındığı belirtildi.