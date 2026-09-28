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Otomotiv
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Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

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Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren dev skandal Alman otomotiv devi Volkswagen’i vurdu! Almanya Ulaştırma Otoritesi (KBA) tarafından yürütülen denetimlerde, araçların direksiyon sisteminde kullanılan hayati bir cıvatanın korozyona uğrayarak kırıldığı ve direksiyon kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabileceği saptandı. Alınan bilgilere göre, 2,86 milyon aracını ücretsiz onarım için geri çağırma kararı alındığı belirtildi.

#1
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, direksiyon sistemindeki korozyon kaynaklı arıza riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 2,86 milyon aracını ücretsiz onarım için geri çağırma kararı aldı.

#2
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Almanya Ulaştırma Otoritesi KBA'ya bildirilen Volkswagen'in geri çağırma kararı, dünya çapında milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor. Yapılan denetimlerde direksiyon sistemindeki bir cıvatanın korozyona uğrayarak kırılma ve arızaya yol açma ihtimali tespit edildi.

#3
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

DİREKSİYON KONTROLÜNÜN KAYBEDİLME RİSKİ VAR: Yetkililer, cıvatanın kırılması durumunda sürücülerin direksiyon kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Alınan önleyici karara ilişkin açıklama yapan şirket sözcüsü, yaşanan teknik problem sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini vurguladı.

#4
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

ETKİLENEN MODELLER: Geri çağırma işlemi 2013 ile 2024 yılları arasında üretilen Volkswagen Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerini kapsıyor.

#5
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Ayrıca 2017 ile 2024 yılları arasında üretilen yaklaşık 700 bin Audi aracı ile bazı Seat modelleri de bu durumdan etkileniyor.

#6
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Almanya'da yaklaşık 900 bin, İsveç'te ise 51 bin aracın geri çağırma kapsamında yer aldığı bildirildi.

#7
Foto - Otomobil devinden beklenmedik karar: 2,8 milyon araç geri çağrılıyor

Araç sahipleri randevu gününe kadar otomobillerini kullanmaya devam edebilecek ve parça değişimi yetkili servislerde tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek.

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