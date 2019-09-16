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Selvi açıkladı! İşte Karamollaoğlu ile Erdoğan zirvesinde konuşulanlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Erdoğan’ın ilginç görüşmeleri ve yeni kulisler' başlığıyla yayınlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin dikkat çeken detaylarını yazdı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:20
Selvi açıkladı! İşte Karamollaoğlu ile Erdoğan zirvesinde konuşulanlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Esad'la görüşün, siz olmasanız da sizin adınıza birilerinin görüşmesi lazım" dediğini aktardı.

"Beraber çalışmamız lazım" teklifi

"Görüşmede düşünce suçları ve FETÖ'den yargı kararıyla geri dönenlere ilişkin ileriye dönük bazı sinyaller edindim diyen Selvi, "Sohbetin en koyu anında Erdoğan, 'Aslında bizim beraber çalışmamız lazım' demiş. Karamollaoğlu ise 'Ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum' karşılığını vermekle yetinmiş" diye yazdı.

"Sandalyeler Gül döneminde alındı"

Selvi, Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda İmamoğlu'nun sandalyesinin kırılması olayına da değinerek söz konusu sandalyelerin 'Abdullah Gül döneminde alındığını' söyledi:

"Kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyeler Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınmış, Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşınmış. Yakında su bardaklarıyla ilgili bir şey olursa da peşinen söyleyeyim, su bardakları başta olmak üzere yemek takımları da Gül döneminden kalmaymış."

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

İlk başlık, FETÖ’yle mücadele konusu olmuş. Karamollaoğlu, FETÖ’yle mücadele adı altında yaşanan mağduriyetleri gündeme getirmiş. “15 Temmuz’dan sonra mağdurlar türedi. FETÖ’yle mücadele kapsamında kamuda görevden almalar oldu. Ancak bunların bir kısmı yargı kararıyla geri döndü. Fakat bunlar göreve başlatılmıyor. Bunlarla ilgili bir çözüm bulmak lazım. Belki aynı kurumda olmayabilir ama başka bir yerde çalışmalarını sağlamak lazım. Bunlara belki bir af çıkarılabilir ya da en azından bir çözüm geliştirilebilir” demiş. Erdoğan ise ayrıntılı bir şekilde FETÖ’yle mücadelenin zorluklarını anlatmış. Ama çok daha önemli bir şey söylemiş. “Bazı hazırlıklar yapıldı ama beni tatmin etmedi” demiş. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın yeni bir çalışma yaptıracağı izlenimi edinmiş.

"Siz de hapse girdiniz"

İkinci başlığı ise cezaevindeki gazeteciler ve sanatçılar başta olmak üzere düşünce suçluları oluşturmuş. Karamollaoğlu, “Gazeteciler, siyasetçiler, düşünce adamları ceza alıyor. Siz de bir şiir okuduğunuz için hapse girmiş birisiniz. Siz de bir düşünce mağdurusunuz” demiş. Erdoğan bunun üzerine şahsına yönelik hakaret edenlere ilişkin iki-üç örnek paylaşmış. 'Peki ben bunlara ne yapayım?' diye sormuş. Karamollaoğlu bunun üzerine, 'Bana da hakaret edenler oluyor. İlk önceleri hemen avukatlara talimat veriyor, dava açmalarını istiyordum. 10-15 oldu. Pişmanlıklar gelmeye başladı. Pişman oldular. Bunun üzerine avukatlara ‘Davaları geri çekin’ dedim. Siyasi olarak bu sizin için de iyi olur' karşılığını vermiş. Canan Kaftancıoğlu ya da Nazlı Ilıcak'ın ismi geçmemiş ama sanki ruhları dolaşmış o görüşmede.

"ABD'nin PKK'ya silah yardımı ancak Esad'la görüşülerek çözülebilecek bir konu"

Üçüncü olarak çok netameli bir konuyu gündeme getirmiş Temel Karamollaoğlu. 'Esad’la görüşün' demiş. Sözleri aynen şöyle: 'Siz doğrudan Esad’la görüşmeyebilirsiniz ama Esad’la doğrudan bir temas kurulması lazım. Suriye’deki gelişmeler bizi endişelendiriyor. ABD, PKK'ya on binlerce TIR silah yardımı yapıyor. Amerikalılar bir ordunun kurulması için gerekli olan her silahı verdiler. Bu bizi endişelendiriyor. Bu ancak Esad’la görüşerek çözülebilecek bir konu. Siz olmasanız da sizin adınıza birilerinin doğrudan Esad’la görüşmesi lazım.'

Erdoğan'ın ne cevap verdiğini öğrenebilmiş değilim. Ama sohbetin dostane sonuçlandığını öğrendiğimde en azından şiddetle itiraz etmediği sonucunu çıkardım."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:20
  1. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • emreemre44 dk önce
    reis hakkaten artık esadla görüşmeli..zira Davutoğlu zamanında esadla düşman edildik usa ve İsrail eliyle..hem suriyeden olduk hemde usa ya yem...esadla yeniden iletişim kurulmalı...pks ypg usa İsrail ancak bu yolla orda zayıflatılır...Karamollaoğluna ilk kez katılıyorum haklı bu konuda..reis de haksız...diplomasıiyi işletmeli..
  • Osman TürkOsman Türk44 dk önce
    Suriyeliler sadece Erdoğan’a güveniyorlar liderler içinde. Eğer Erdoğan, ister direkt ister aracı vasıtasıyla Esed’le görüşürse, bu Suriyelilerin sırtına saplanmış son hançer olur.
  • Sulhi Sulhi 46 dk önce
    Olur temel dünya barışı içind eisraille de görüşsün katiller senin kankan

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