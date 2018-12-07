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Selülitten korunmak için...

Selülitler, genç, yaşlı, şişman zayıf fark etmez. Her hanımda oluşur.

07 Aralık 2018 Cuma 15:55
Selülitten korunmak için...

Selülit, kısaca, derideki yapının bozulup, yağ dokularının su, tuz ve metabolizma atığı maddelerle dolarak şişmesi anlamına geliyor. Bu durum, lenf ve hücrelerarası sıvının birikmesine yol açıyor ve deriyi “portakal kabuğu” görünümüne büründürüyor. Dolaşım bozukluğu, kalıtım, yaş, cinsiyet, hormonal düzensizlik, hareketsizlik, iklim koşulları, psikolojik etkenler gibi pek çok sebep var.

Yeterli uyuyun: Uyku sırasında enerji yenilenir, zehirli maddeler vücuttan atılır, dokuların beslenmesi düzelir ve hücre metabolizması normale döner.

Stresli olmayın: Stresliyken vücut insulin salgılar. Bu durum vücutta yağ ve şeker birikimine yol açar.

Kilonuzu sabit tutun: Sık aralıklarla yüksek miktarda kilo alıp vermek deride esneklik kaybına neden olur. Bu durum deri yapısını bozar ve selülit oluşumuna zemin hazırlar.

Gelişigüzel ilaç kullanmayın: Özellikle idrar ve müshil ilaçlarını doktor tavsiyesi ile kullanın.

Güneşe dikkat: Fazla güneş ışını cildin yaşlanmasına ve direncinin azalmasına hatta deri kanserine sebep olmaktadır.

Kan dolaşımını engelleyen sebeplerden uzak durun: Kan dolaşımındaki yavaşlamalar selülitin oluşmasında çok etkilidir.

İyi soluk alıp verin: Dokuların bol oksijenle dolması, yanma işlemini hızlandırarak zehirli maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır, selüliti engeller.

Tuzu azaltın: Tuz ve sucuk, sosis gibi tuzlu yiyecekler dokularda su tutulmasına sebep olur.

Günde en az 1,5 litre su için: Su, hem vücudu zehirli atıklardan temizler hem de selülitli dokulardaki tuzu atar, dokuları temizler.

Proteinli gıdaları tercih edin: Protein yönünden zengin yiyecekleri sindirme sırasında vücut fazla enerji harcar. Bu da sağladıkları kaloriyi azaltır.

Bol bol meyve ve yeşil sebze: Meyve ve yeşil sebzeler dokulardaki zehirli artıkların atılmasında son derece etkilidir.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:55
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