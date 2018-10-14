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Selman’ın tetikçisi "Suikast dönemi başladı" demişti

Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın "Selman’ın çekici" olarak adlandırdığı Suudi Veliaht Prens Selman’ın danışmanı Suud el-Kahtani, 2017’de yaptığı paylaşımlarda suikast döneminin başladığını duyurmuştu.

14 Ekim 2018 Pazar 07:55
Selman’ın tetikçisi "Suikast dönemi başladı" demişti

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaldırılması, dikkatleri Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani'ye çevirdi. Kraliyet Araştırma ve Enformasyon Merkezi Başkanı Kahtani, emrindeki şantaj ve trol ordusuyla sosyal medyada itibar suikastleri düzenliyor. Veliaht prensin vizyon ve politikalarını medya ve sosyal medyada pazarlayan Kahtani, "yalan haber megafonu" olarak tanımlanıyor. Suudi Krallığı’nı eleştirenleri Twitter hesabından tehdit ederek sonuçlarına dikkat çeken Suudi danışman, Müslüman Kardeşler ve Katar'ı karalama amaçlı propaganda çalışmaları da yürütüyor. Kahtani, Suud'un Katar'ı bir adaya dönüştürmek gibi en provokatif politikalarının da başını çekti.

'Suikast defteri açıldı'

Kahtani, 8 Ağustos 2017'de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan aleyhinde yazanları "kara listeye" aldıklarını açıklamış ve sosyal medya kullanıcılarından bu isimlere karşı destek istemişti. Kahtani bir kişiye verdiği cevapta, "Suikast defteri tekrar açıldı. İzleyin" ifadelerine yer verdi.

Medya ve trol ordusu

Kaşıkçı'ya göre, Kahtani, Selman'ın Suudi medyasını kontrol altında tutmasını sağlamakla görevlendirilmiş kişi. Kaşıkçı, mart ayında New York Times'a verdiği demeçte, Kahtani'nin "bir trol ordusu" kurmak için sosyal medya ve teknoloji ustalığından yararlandığını söyleyerek "Suudi Arabistan'ın süper güç, Selman'ın ise tek popüler lider olduğu bir sanal dünya kuruyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Riyad'dan gelen mesaj

Kaşıkçı yok edilmeden aylar önce, Suudi yetkililerin bir an önce Riyad'a dönmesini istedikleri bilgisini yakın çevresiyle paylaştı. Kendisine dokunulmayacağı vaadini ve Selman ile çalışma teklifini içeren mesajın Kahtani tarafından iletildiğini belirten Kaşıkçı, "Selman'ın çekici" olan bu kişiye güvenmediğini ifade etti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 07:55
  1. suudi arabistan
  2. Suud el-Kahtani
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Veliaht Prens Selman

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