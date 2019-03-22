AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Selman Özboyacı Akşehir’de STK temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldikten sonra Akşehir Pazarını ziyaret etti. Pazar esnafını ve vatandaşı dinleyen Özboyacı, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkanı Adayı Salih Akkaya’ya destek istedi. Önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çeken Özboyacı, Türkiye’nin son yıllarda içerde ve dışarda pek çok düşmanla mücadele ettiğini o sebeple 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Pazar ziyaretinin ardından Akşehir’de kafe ve parkları ziyaret eden ve seçmenlerden 31 Mart’ta destek sözü alan Özboyacı ardından Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız ile birlikte Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yetkililer ile bir araya geldi.

Akşehir programında Konya Milletvekili Selman Özboyacı’ya AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Lokman Özturhan, Mehmet Yüzbaşıgil, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Olgun, Osman Doğan ve Beyşehir İlçe Teşkilatı mensupları eşlik etti.