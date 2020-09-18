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Gündem Selman Öğüt’ten sert eleştiri: Her şeyi Erdoğan’dan beklemeyin
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Selman Öğüt’ten sert eleştiri: Her şeyi Erdoğan’dan beklemeyin

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Selman Öğüt, 2 Eylül'de yapılan çoklu baro değişikliği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:54:00 -
Selman Öğüt’ten sert eleştiri: Her şeyi Erdoğan’dan beklemeyin

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre 5 binden fazla avukat bulunan illerde 2 bin avukat bir araya gelerek baro kurabilecek.

Selman Öğüt tepki gösterdi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Selman Öğüt, çoklu baro düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

‘Aylardır imzaları toplayamadık’

Selman Öğüt, İstanbul’da çoklu baro kurmak için gerekli imzayı toplayamadıklarını ifade ederek, “İstanbul”da 50 bine yakın avukat var ve baro kuralım dedik. Aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar, 'Sivil Toplum Kuruluşlar ne işe yarar? Soran yok! Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!” dedi.

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