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Yerel Selin yaşandığı Trabzon'da korkunç görüntü! Havalimanı açıklarında...
Yerel

Selin yaşandığı Trabzon'da korkunç görüntü! Havalimanı açıklarında...

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:31:00 -

Yoğun yağışlar sonrası sel felaketinin yaşandığı Trabzon'da kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları sürerken, havalimanı açıklarında bir ceset bulundu. Denizde dallara takılmış halde bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i (65) arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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