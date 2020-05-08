Selin vurduğu Esmahanım köyünde heyelan

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeni ile yerle bir olan yolların yapımı devam ederken, sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde heyelan meydana geldi. Ekipler heyelana anında müdahale etti.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 2 ilçenin köylerinde yol güzergahlarında asfaltlama çalışmalarına devam ederken, sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde heyelan meydana geldi. Esmahanım köyü ile Yenice köyünü bir birine bağlayan yolda meydana gelene heyelan sonrasında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bölgede heyelana anında müdahale etti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yolda dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir haftalık süre içerisinde yolun hizmete açılması planlanıyor.