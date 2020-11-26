Selin Nasi oltayı attı, Hayko balık gibi takıldı! Çorap söküğü gibi itiraf

yeniakit.com.tr

Türkiye’nin menfaatine olan her şeye karşı çıkarak terör örgütlerine destek veren sözde gazeteci Hayko Bağdat ve Şalom gazetesinin eski muhabirlerinden Selin Nasi, yaşadıkları Avrupa’yı yerin dibine soktu.

Türkiye’ye karşı Avrupa’nın yanında yer alan isimlerin itiraf niteliğindeki paylaşımları, muhaliflerin, Türkiye’yi birçok konuda haksız yere eleştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Londra’da yaşayan Selin Nasi, Twitter hesabından, “Ben size Londra’nın internet altyapısı kötü derken boşuna demiyorum...Hatlar gene koptu. “Kopacak günü buldu!!! Yine 4G kotasına kaldık.” paylaşımı yaptı.

Hayko balık gibi takıldı

Selin Nasi’nin bu mesajının ardından, Hayko Bağdat isimli Ermeni asıllı Türkiye düşmanı sözde gazeteci, kendisinin yaşadığı Almanya’da da durumun aynı olduğunu söyledi. Nasi’nin paylaşımına cevap veren Bağdat, “Almanya da böyle walla” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşımlar: