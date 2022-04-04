Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra şimdi yandı

Cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığını belirten ve o anların görüntüsünü paylaşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Genelkurmay'ın olayla ilgili gerekeni yapacağını ifade etti. Küçük, "Gökhan Çıra ve eşini, 4 lüks araçla kışlanın içine sokanlar gereken müeyyideyle karşılaşacaktır. Tahkikat sonunda herkes bunu görecektir" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Cuma günü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra hakkında bir yazı yazdım. Terhis günü aileler kışlanın dışında evlatlarını beklerken Selin Ciğerci 4 lüks arabayla kışlanın içine girip eşini almıştı.

Aileler de bu duruma tepki göstermişti. İki günden beri sosyal medyanın en çok konuştuğu konu bu oldu.

Ancak kimse merak etmesin. Genelkurmay Başkanlığı gereken tahkikatı yapıyor. Gökhan Çıra’nın doğru dürüst askerlik yapmadığı da gelen bilgiler arasında.

Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda hem içeride hem dışarıda destan yazıyor. PKK terör örgütü bitirilme aşamasında. Suriye’de önemli operasyonlara imza atıldı. Savunma sanayimiz muazzam işler yapıyor.

Arada bu muazzam başarıları gölgelemek isteyenler olabilir. TSK buna müsaade etmez.

Gökhan Çıra ve eşini, 4 lüks araçla kışlanın içine sokanlar gereken müeyyideyle karşılaşacaktır. Tahkikat sonunda herkes bunu görecektir."