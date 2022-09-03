Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşandı! İnşallah bir daha yüzünüzü görmeyiz
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan futbolcu eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşandı.
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan futbolcu eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşandı.
28 Ekim 2019 tarihinde dünyaevine giren çift, bir sonraki senenin eylül ayında boşanma kararı almıştı.
Ayrılık hakkında fazlaca iddia ortaya atılırken, ikili dargınlığa dayanamayıp 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlenmişti.
İkinci kez boşandılar
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ilişkisi aylarca konuşulurken, çift yeniden ayrılık kararı aldı.
Ciğerci ile Çıra ikinci kez boşandı.
Ciğerci, boşandığını sosyal medyadan "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti. Bugün sonuçlandı." ifadeleriyle paylaştı.