Selin ardından Mansur Yavaş'a büyük tepki! Eski tweeti ortaya çıktı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.

Yaşananların ardından vatandaşlar sosyal medyadan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti.

Öte yandan, Yavaş'ın eski bir tweeti ortaya çıktı.

Yavaş 2017'de, yaşanan bir selin görüntüsünü paylaşmış ve "Yetkililer az sonra Avrupa'dan yağmur, sel baskını fotoğraflarını yayınlar ve ..'orada da oluyor' vs savunmalarına başlar.. Ne faydası varsa.." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o tweet: