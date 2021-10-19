  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Selin, 1 litre sprey pompalı formatında
Ekonomi

Selin, 1 litre sprey pompalı formatında

Selin, klasikleşen Limon Kolonyası’nı yeni 1 litre sprey pompalı formatıyla tüketicilerinin beğenisine sundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:35:00 -
Selin, 1 litre sprey pompalı formatında

1980 yılından bu yana kültürel hafızamızda yer etmiş kokuları tüketicileriyle buluşturan Selin, Limon Kolonyası ile girdiği evlerde günlük hayatın vazgeçilmezi olurken pandemi boyunca hijyenin sağlanmasına da yardım ediyor. Selin Limon Kolonyası; hijyenini 80˚ alkolü, ferahlığını ise limon esansı ile sağlıyor. Cilt pH değeri ile uyumlu olan ve dermatolojik olarak test edilen Selin Limon Kolonyası Pompalı 1 LT, ihtiyaç duyulan her yere ferahlık duygusuyla hijyen ve tazelik getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla il..
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay