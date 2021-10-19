Selin, 1 litre sprey pompalı formatında

1980 yılından bu yana kültürel hafızamızda yer etmiş kokuları tüketicileriyle buluşturan Selin, Limon Kolonyası ile girdiği evlerde günlük hayatın vazgeçilmezi olurken pandemi boyunca hijyenin sağlanmasına da yardım ediyor. Selin Limon Kolonyası; hijyenini 80˚ alkolü, ferahlığını ise limon esansı ile sağlıyor. Cilt pH değeri ile uyumlu olan ve dermatolojik olarak test edilen Selin Limon Kolonyası Pompalı 1 LT, ihtiyaç duyulan her yere ferahlık duygusuyla hijyen ve tazelik getiriyor.