  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Selimiye'de salgın sürecinde beşinci cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:35:04 -
Selimiye'de salgın sürecinde beşinci cuma namazı kılındı

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde beşinci cuma namazı kılındı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak namaz kıldı.

Camiye sığmayan vatandaşlar ise ibadetlerini iç ve dış avluya serdikleri seccadelerin üzerinde eda etti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede gerekli tedbirleri alarak cami içinde namaz kılmanın huzurunun yaşandığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl yaz Kur'an kursu programlarının Diyanet Televizyonu üzerinden yapılacağını ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:

"Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kurslarımız Diyanet Televizyonu'nda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yaptırabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı