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Aktüel

Selim’e park ve mesire alanı yapılıyor

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, kurumuş göleti doldurarak modern park ve mesire alanı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:06:21 -
Selim’e park ve mesire alanı yapılıyor

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, kurumuş göleti doldurarak modern park ve mesire alanı yapıyor.


Kars’ın Selim İlçesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, boş durmuyor. Başkan Altun, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların hayvansal gübrelerinin attıkları, mahalle için kötü bir görüntü oluşturan özellikle yaz aylarında koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden göletin dolgu çalışmalarına başladı.


Göletteki dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra Selim’e 17 dönüm arazi üzerine kurulu güzel bir park ve mesire alanı kazandırılacak.


Bakan Coşkun Altun, ilçede eksikliği hissedilen park ve mesire alanını çözerek hem etrafa kötü koku saçan görüntünün önüne geçmiş olacak. Hem de ilçeye modern bi,r park ve mesire alanı kazandırarak vatandaşların hizmetine sunacak.

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