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Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu Selim Karabulut’u görevden mi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:08
Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu Selim Karabulut’u görevden mi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:08
  1. İstanbul
  2. Selim Karabulut kimdir?
  3. Ekrem İmamoğlu Selim Karabulut’u görevden mi aldı

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