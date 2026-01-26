Selfie istilası köyü kilitledi: Turistlere yol kapandı

İtalya’nın Avusturya sınırına yakın, Almanca konuşulan Güney Tirol bölgesinde yer alan Funes köyü, artan turist baskısına karşı radikal bir adım atıyor.

The Times'ın aktardığına göre, sosyal medyada hızla yayılan kartpostallık manzaralar nedeniyle özellikle Asya ülkelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan köyde, yaz sezonunda köye çıkan yol yalnızca bölge sakinlerine ve otel rezervasyonu olanlara açık olacak.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Funes, larch ormanları, yeşil çayırları ve Dolomitler’in sivri zirveleriyle çevrili doğasıyla uzun yıllar sakin bir Alp kasabası olarak biliniyordu.

Ancak Santa Maddalena’daki 15. yüzyıldan kalma kilisenin Odles Dağları’yla birlikte sunduğu manzaranın sosyal medyada viral hale gelmesiyle bu tablo değişti. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore’den gelen turistler, gün batımında “mükemmel kareyi” yakalamak için her gün yüzlerce araçla dar köy yolunu kullanmaya başladı.

Artan ziyaretçi sayısı, trafik sıkışıklığına, özel mülklere izinsiz girilmesine ve çevre kirliliğine yol açtı. Gerginlik zamanla tırmandı; bazı köylüler turistlere sözlü tepki gösterirken, yerel basına yansıyan bilgilere göre en az bir olayda fiziksel şiddet de yaşandı.

KÖY YOLU YAZ BOYU BARİYERLERLE KAPALI OLACAK

Funes Belediyesi, bu durumun sürdürülemez hale geldiğini belirterek yaz aylarında yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Mayıs ortasından kasım ayına kadar köye çıkan yol, bariyerlerle kapatılacak. Ziyaretçiler araçlarını aşağıda bırakmak zorunda kalacak ve manzaraya ulaşmak için yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş yapacak. Belediye, bu uygulamanın özellikle günübirlik ziyaretçileri caydırmasını hedefliyor.

Belediyenin sosyal hizmetlerden sorumlu yöneticisi Roswitha Moret Niederwolfsgruber, The Times’a yaptığı açıklamada, “O fotoğrafı her ne pahasına olursa olsun istiyorlar.

İnsanların bahçelerine giriyorlar, arabalarını istedikleri yere bırakıyorlar. Artık yaşamıyoruz” dedi.

Benzer bir sistem üç yıl önce denenmiş ancak ziyaretçilerin bariyerlerden kaçması ya da bölge sakinlerini takip etmesi nedeniyle etkili olmamıştı. Bu kez bariyerlerin daha yukarıya, yolun genişlediği bir noktaya kurulacağı, ayrıca erişimi denetlemek için görevlilerin bulunacağı belirtildi. Otopark ücretlerinin de artırılması planlanıyor; şu an günlük 4 euro olan ücretin ne kadar olacağına henüz karar verilmedi.

TARİHİ YERLERE TURNİKELER KONMUŞTU

Funes’te turist baskısına karşı ilk önlemler yeni değil. 2019’da Ranuihof isimli tesisin sahibi Gerhard Runggatscher, San Giovanni Kilisesi çevresindeki kalabalığı azaltmak için kişi başı 4 euroluk turnike sistemi kurmuştu. Yerel bir otel yetkilisi ise köylülerin sabrının tükendiğini belirterek, “Bazı turistler çayırlarda yürüyor, kurallara uymuyor. Küfür edenler oldu. Okul çocuklarının otobüslerde ziyaretçilere saldırdığı vakalar bile yaşandı” dedi.

Funes’teki durum, Güney Tirol genelinde artan Asya turizminin bir yansıması olarak görülüyor.

Yakın bir vadide bulunan Seceda, Odles Dağları’nın 2023’te iPhone 15 tanıtımında gösterilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğramış, uzun kuyrukların oluşması üzerine yürüyüş yoluna ücretli turnike konulmuştu.

Yerel yönetim ise tüm ziyaretçilere kapıyı kapatmadıklarını vurguluyor. Moret Niederwolfsgruber, amaçlarının “vur-kaç” şeklinde gelen ve köyde kaos yaratan günübirlik turizmi sınırlamak olduğunu söyleyerek, “Arabanızı bırakıp köyümüzü gerçekten deneyimlemenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.