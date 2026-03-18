Orta alan sürprizi... Beşiktaş'tan transferde milli yıldıza sıkı takip! Salih Özcan...

Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Salih'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. Kartal'da yaz transfer döneminin ilk hamlelerinden birinin Salih Özcan olması bekleniyor. Defansif orta saha olarak forma giyen tecrübeli yıldız, A Milli Takımımız için de son derece önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Vincenzo Montella da Salih'in form durumunu takip ediyor. 4 senedir Dortmund'da olan Salih Özcan 92 maça çıktı, 2 asist yaptı.