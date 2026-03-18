Pek inandırıcı gelmedi ama! Yunanistan 'Türkiye'yi geride bıraktık' diyerek duyurdu 'Doğrulama ve yalanlama yok' diyerek duyurdular: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem oluşturacak iddia Bahar beklenirken kış sürprizi! İstanbul'da 3 gün sürecek soğuk hava dalgası geliyor Orta alan sürprizi... Beşiktaş'tan transferde milli yıldıza sıkı takip! Salih Özcan... Sidiki Cherif ile... Fenerbahçe'den forvete Lois Openda sürprizi! Transferi böyle duyuruldu Yüzlerce bakımsız mezarı temizlediler Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! 30 milyon Euro... Türkiye'ye karşı 38 savaş uçağını değiştirme kararı aldılar! Bu yoklukta 1 milyar dolar harcayacaklar
Orta alan sürprizi... Beşiktaş'tan transferde milli yıldıza sıkı takip! Salih Özcan...
Orta alan sürprizi... Beşiktaş'tan transferde milli yıldıza sıkı takip! Salih Özcan...

Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, orta saha için gündemine milli futbolcu Salih Özcan'ı aldı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüp, yaz transfer dönemi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminde kritik hamleler yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde de çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda önemli bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Borussia Dortmund'la yollarını ayıracak olan Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki orta sahayı sezon sonunda kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Salih'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. Kartal'da yaz transfer döneminin ilk hamlelerinden birinin Salih Özcan olması bekleniyor. Defansif orta saha olarak forma giyen tecrübeli yıldız, A Milli Takımımız için de son derece önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Vincenzo Montella da Salih'in form durumunu takip ediyor. 4 senedir Dortmund'da olan Salih Özcan 92 maça çıktı, 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Salih Özcan'ı transfer etmesi halinde orta saha net olarak şekillenecek. Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi iki önemli futbolcuya sahip olan siyah-beyazlıların Salih'i de merkeze katmayı planladığı aktarıldı. Yeni sezonda orta saha merkezinde Salih Özcan-Wilfred Ndidi-Orkun Kökçü üçlüsünün olması planlanıyor. Böylece siyah-beyazlıların yeni sezonda takıma ve orta sahaya güç katması hedefleniyor.

Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund'da istediği süreleri bulamadı. Yalnızca 8 resmi maçta 32 dakika süre alabilen deneyimli orta saha, ayrılık kararı aldı. Öte yandan Alman kulübü Dortmund'da Salih'le yollarını ayırmaya karar verdi.

Borussia Dortmund'a veda edecek Salih Özcan kariyeri boyunca hep Almanya'da oynadı. Köln altyapısından yetişen Salih; Wolfsburg, Kiel, Köln ve Dortmund'da top koşturdu. Salih, Almanya'da 349 maça çıkarken 42 gol attı, 23 asist yaptı.

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrula..
Yunanistan İsrail'e sığındı
Dünya

Yunanistan İsrail'e sığındı

Türkiye savunma sanayi karşısında karşısında tir tir titreyen Yunanistan, terör devleti İsrail'in ürettiği Spyder, Barak MX ve Davud Sapanı ..
Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor
Gündem

Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybet..
İsrail'in kalleşliği ifşa oldu
Dünya

İsrail'in kalleşliği ifşa oldu

Filistin, Siyonist teröristlerin kalleşliğini "İsrail, bölgesel krizlerden faydalanarak Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırıyo..
O yazar, siyonist saldırganları değil İran’ı suçladı! "Normal bir ülke olsa teslim olurdu"
Gündem

O yazar, siyonist saldırganları değil İran’ı suçladı! “Normal bir ülke olsa teslim olurdu”

“Kabataş yalancısı” ve “Siyonistlerin çanak yalayıcısı” olarak tanınan Yazar İsmet Berkan, ABD/İsrail saldırıları nedeniyle İran'ı suçlayara..
