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Dünya Selfie çekerken canından oldu... Rus fenomen uçurumdan böyle düştü
Dünya

Selfie çekerken canından oldu... Rus fenomen uçurumdan böyle düştü

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:55:00 - 2024-04-15 15:02:06

Selfie çekmek isteyen Rus sosyal medya fenomeni Inessa Polenko'nun uçurumdan düştüğü anlar kameralara yansıdı.

39 yaşındaki Rus "güzellik uzmanı" ve sosyal medya fenomeni Inessa Polenko'nun Gürcistan'ın Abhazya kentindeki Gagry gözlem noktasında trajik bir kaza yaşayarak hayatını kaybetti.

Seyahatleri ve Instagram paylaşımlarıyla tanınan Polenko, pitoresk manzarayı daha iyi görmeye çalışırken yaklaşık 50 metreden düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

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