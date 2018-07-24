Selfie bağımlılığı psikolojik soruna işaret ediyor

Günümüzde “selfie çekme” hastalığı, yediden yetmişe herkesi etkisi altına almış durumda. Selfie’ ye olan ilgi ve merakın bu denli fazla olmasının nedenini öğrenmek isteyen uzmanlar ise bu duruma yönelik birtakım araştırmalar yapıyor.

NEDEN SELFİE ÇEKİYORUZ?

Araştırmalardan elde edilen verilere göre, 'kronik' olarak nitelendirilen en yüksek seviyedeki kişi, kontrolsüz bir şekilde sürekli selfie çekiyor ve her gün 6 kez internet ortamında paylaşıyor. Bu kişiler selfie paylaştıklarında kendilerini daha popüler hissettiklerini ifade ediyor.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ KİŞİLERİ SELFİE ÇEKMEYE İTİYOR

Araştırma ekibinde bulunanlar bunun sebebinin kendilerine olan güvensizliklerinden kaynaklandığını belirterek, “Hastalığın varlığını doğruladık. Bir sonraki aşama olarak insanların neden ve nasıl böylesine bir saplantı geliştirdiğini, nasıl tedavi edebileceğimizi araştıracağız” diye açıklamada bulundular.