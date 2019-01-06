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Seleznyov'un yeni takımı belli oldu! Sürpriz imza

Akhisarspor ile yollarını ayıran Seleznyov İspanyol takımlarından Malaga'ya transfer oldu.

06 Ocak 2019 Pazar 03:50
Seleznyov'un yeni takımı belli oldu! Sürpriz imza

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra birçok kez Galatasaray'la ismi anılan Seleznyov, Malaga'ya transfer oldu. Sağlık kontrollerinden geçmek için İspanya'ya giden Ukraynalı futbolcu ilk açıklamasını yaptı.

Seleznyov Malaga'da!

Seleznyov, Malaga'ya transfer olmasında teknik direktör Juan Muniz'in büyük payı olduğunu ve onunla konuşmamış olsaydı asla gelmeyeceğini söyledi. Ukraynalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Tabi ki Muniz ile konuştum. Onunla konuşmasaydım asla gelmezdim. Malaga'ya transfer olduğum için ve tabi ki Muniz ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 03:50
  1. Yevhen Seleznyov
  2. Malaga
  3. Akhisarspor
  4. Seleznyov

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