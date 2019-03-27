0553 313 94 23

Selendi’ye 100 kişilik istihdam garantili kurs

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle Selendi ilçesinde 100 kişilik istihdam garantili ’Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı’ Mesleki Eğitim Kursu açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
Selendi’ye 100 kişilik istihdam garantili kurs

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle Selendi ilçesinde 100 kişilik istihdam garantili ’Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı’ Mesleki Eğitim Kursu açıldı. Kursa katılan 100 kursiyerin kurs bitiminde tekstil firması sahibi Yakup Uğurlu tarafından işe yerleştirilme sözü verilirken istihdam seferberliği kapsamında da önemli bir adım daha atılmış oldu.


Manisa’nın en küçük ilçelerinden biri olan Selendi’de 100 kişilik istihdam garantili kurs açıldı. 25 Mart’ta başlayan kursun açılış programında İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, İŞKUR Salihli Hizmet Merkezi Müdürü Huriye Özcan, Uğurlu Tekstil firması sahibi Yakup Uğurlu da katıldı.


İŞKUR, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle 25 Mart’ta başlayan ve 536 saat sürecek olan kurs 3 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Program süresince kursiyerlere günlük cep harçlığı ile GSS primlerinin İŞKUR tarafından sağlanacağı öğrenildi.



’İstihdam Seferberliği’ne büyük destek


Kurs boyunca işveren ve katılımcıların sorumlulukları ile ilgili bilgiler verilen kursun açılış programında konuşan İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan; program sonundamezun olup başarı gösteren katılımcıların tamamının kalifiye hale gelecekleri için, Uğurlu Tekstil firmasında istihdama dahil olmalarını işverenden istedi. 2019 yılı İstihdam Teşvikleri konusunda da işverene bilgi veren Aslan, işverenden istihdama ve üretime destek vermeleri talebinde bulundu.



İşveren söz verdi


Kursun yoğun talep gördüğünü belirten firma sahibi Yakup Uğurlu; kursta başarılı olan kursiyerlerin tamamını istihdam edeceğini taahhüt ederek İstihdam Seferberliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    1. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    2. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    3. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    4. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    5. Küçük darbukacı babasının yolunda
    6. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    7. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    8. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    10. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    11. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    12. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    13. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    14. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    15. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    16. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    17. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    18. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    19. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    20. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu