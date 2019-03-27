Selendi’ye 100 kişilik istihdam garantili kurs

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle Selendi ilçesinde 100 kişilik istihdam garantili ’Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı’ Mesleki Eğitim Kursu açıldı. Kursa katılan 100 kursiyerin kurs bitiminde tekstil firması sahibi Yakup Uğurlu tarafından işe yerleştirilme sözü verilirken istihdam seferberliği kapsamında da önemli bir adım daha atılmış oldu.

Manisa’nın en küçük ilçelerinden biri olan Selendi’de 100 kişilik istihdam garantili kurs açıldı. 25 Mart’ta başlayan kursun açılış programında İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, İŞKUR Salihli Hizmet Merkezi Müdürü Huriye Özcan, Uğurlu Tekstil firması sahibi Yakup Uğurlu da katıldı.

İŞKUR, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle 25 Mart’ta başlayan ve 536 saat sürecek olan kurs 3 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Program süresince kursiyerlere günlük cep harçlığı ile GSS primlerinin İŞKUR tarafından sağlanacağı öğrenildi.

’İstihdam Seferberliği’ne büyük destek

Kurs boyunca işveren ve katılımcıların sorumlulukları ile ilgili bilgiler verilen kursun açılış programında konuşan İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan; program sonundamezun olup başarı gösteren katılımcıların tamamının kalifiye hale gelecekleri için, Uğurlu Tekstil firmasında istihdama dahil olmalarını işverenden istedi. 2019 yılı İstihdam Teşvikleri konusunda da işverene bilgi veren Aslan, işverenden istihdama ve üretime destek vermeleri talebinde bulundu.

İşveren söz verdi

Kursun yoğun talep gördüğünü belirten firma sahibi Yakup Uğurlu; kursta başarılı olan kursiyerlerin tamamını istihdam edeceğini taahhüt ederek İstihdam Seferberliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.