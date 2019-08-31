Selendi’de kuru tütün yüklü kamyonet yandı Manisa Selendi ilçesinde kurutulmuş tütün yüklü kamyonet alev alev yandı.

Manisa Selendi ilçesinde kurutulmuş tütün yüklü kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamköy Mahallesinde sabah saat 09.30 sıralarında araziden filede kurutulmuş tütün yükleyen Asım K.’nın (26) kullandığı 45 ZR 803 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü Asım K. hemen aracı durdurup indi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.