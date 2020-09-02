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Ekonomi Selden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere acil destek
Ekonomi

Selden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere acil destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik başlatılan “Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirterek, “Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:03:00 -
Selden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere acil destek

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve selden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin detaylarını duyurdu. Rize Çayeli’nde 13-14 Temmuz’da, Giresun’da da 22-23 Ağustos’ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını anımsatan Varank, “Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek” ifadesini kullandı. Varank, işletme başına 100 bin lira üst limitli kredi faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirterek, şunları kaydetti:

Faizsiz ve 12 ay ödemesiz

“Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce, Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı.”

KGF devreye girecek

Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceğini bildirdi.

Öte yandan; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD’a 20 milyon lira aktardıklarını belirten Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak” bilgisini verdi.

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