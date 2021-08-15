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Gündem Selde yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı
Gündem

Selde yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı

İnebolu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 12:19:00 -
Selde yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

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