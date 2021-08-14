Önce Doğu Karadeniz’de sel sonra Ege ve Akdeniz’de orman yangınları derken bir kötü haber de Batı Karadeniz’den geldi. Kastamonu, Sinop ve Bartın selin sebep olduğu yaraları sarmaya başladı. Sel sebebiyle yakınlarından haber alamayanlar ise vefat edenlerin isimlerini araştırıyor.

Selde vefat edenlerin isimleri güncel | Kastamonu vefat edenlerin kimlikleri belli mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Selde kaybolan ve arama çalışmaları süren kişi sayısıyla ilgiliyse henüz bir açıklama bulunmuyor.

Kastamonu hakkında bölgesel yayın yapan haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında vefat eden vatandaşların bazılarının isimleri yer alıyor. Haberlerde; Ertuğrul Sevik, Hatice Ecevit, Yiğit Efe Demirel, Eda Nur Demirel, Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı, Avni Harharcı, Murat Özdemir isimli vatandaşların sel sebebiyle yaşamlarını yitirdiği ifade ediliyor.