Selde ulaşımı kesilen köyde rahatsızlanan bebek helikopterle hastaneye götürüldü
GİRESUN (AA) - Giresun'da sel nedeniyle ulaşımın olmadığı köyde hastalanan bebek, Salih Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
Dereli ilçesi Akkaya köyünde 1 yaşındaki bebek Yunus Yılmaz'ın ishal ve yüksek ateş belirtileri göstermesi üzerine ailesi yardım istedi.
Köy yolunun sel nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle köye ulaştı.
Bebek ve annesi Peri Yılmaz helikoptere alınarak hastaneye götürüldü.