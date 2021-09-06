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Yaşam Selde kaybolanlar bulundu mu? Kastamonu sel kaç kişi kayıp?
Yaşam

Selde kaybolanlar bulundu mu? Kastamonu sel kaç kişi kayıp?

Selde kaybolan vatandaşlar bulundu mu? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pek çok kişi ‘Selde kaybolanlar bulundu mu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:06:00 -
Selde kaybolanlar bulundu mu? Kastamonu sel kaç kişi kayıp?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan vatandaşların sayısını paylaştı.

Selde kaybolanlar bulundu mu? Kastamonu sel kaç kişi kayıp?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Salgınla mücadelemizin sürdüğü bu dönemde afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının acısını hissettik. Güney sahillerimizde etkili olan orman yangınlarının yanı sıra, hayvanlar evler seralar da tahrip oldu. Yangınların söndürülmesinin hemen ardından zararların telafisi için çalışmalar başladı. Şimdiden tamamlanıp teslim edilen evler var. Amacımız 1 yıla kadar inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen kayıp olan 15 vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyor. Bozkurt'ta ilçeye normalde 1 yılda yağan yağış sadece 2 günde düştü. Bu olağanüstü durum yüksekliği 5 metreyi bulan sel baskınlarına neden oldu” dedi.

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