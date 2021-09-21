Selde kaybolan altınlar bulundu, devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti

Sele dükkanında yakalanan Harun Akın, iş yerinde hayatını kaybetti. Selin ardından çamurla dolan dükkanda yapılan aramada, Akın'ın cansız bedeni ve altınlara ulaşıldı. Akın'ın oğlu Feridun Akın, devlet tarafından kendilerine ödenen zarar parasının 750 bin lirasını iade etti.

Yetim hakkı var o parada

Babasının cansız bedenine bir gün sonra kuyumcuda ulaşıldığını belirten Akın, “Polisler, babamı çıkartırken kuyumcudan altın toplamışlar ve kayda almışlar. Bize haber vermemişlerdi. Biz de kendi yaptığımız aramada 500 gram altın bulmuştuk. Devlet bize zararımızı sorduğunda o 500 gramı çıkartarak zararımızı yazdık. Bize 1 milyon 100 bin lira zarar ödemesi yapıldı. Ondan sonra polisteki altınlar geldi. Oradan da 1 kilodan biraz fazla altın çıktı. O altını hesapladım, 750 bin lira gibi bir rakam çıktı. Ben de bu parayı devlete iade ettim. Sonuçta yetim hakkı var bu parada. Peygamber efendimiz, 'devlet malı yiyenin cenaze namazını kılmam' diyor" ifadelerini kullandı.