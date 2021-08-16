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Yaşam Selde kaç kişi vefat etti? Selde son durum
Yaşam

Selde kaç kişi vefat etti? Selde son durum

Kastamonu Bartın Sinop vefat sayısı| Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Milyonlar sel bölgesinde kaç kişinin vefat ettiğini araştırıyor. Peki, selde kaç kişi vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 11:23:00 -
Selde kaç kişi vefat etti? Selde son durum

Türkiye önce orman yangını ardından da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Milyonlar yaşanan felaketlerde kaç can kaybı yaşandığını araştırmaya başladı.

Selde kaç kişi vefat etti? Selde son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

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