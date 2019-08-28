0553 313 94 23

Selde hayvanları telef olan orman köylülerine 40 bin TL’lik hibe desteği sağlandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayvanları telef olan orman köylülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar sahiplerini buldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Selde hayvanları telef olan orman köylülerine 40 bin TL’lik hibe desteği sağlandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayvanları telef olan orman köylülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar sahiplerini buldu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde yaşayan Ayşe Cevahir ve İsmail Cevahir isimli vatandaşların hayvanlarının telef olduğu öğrenilmişti. Bakan Pakdemirli’nin talimatlarıyla Orman Genel Müdürlüğünce Ayşe Cevahir için 30 bin TL, İsmail Cevahir için ise 10 bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL’lik hibe desteği sağlandı. Verilen hibe ile hayvanlarına kavuşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken konu ile ilgili olarak Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez “Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüzün talimatlarıyla ORKÖY kapsamında hibe desteği ile ilgili işlemleri ivedilikle tamamladık. Sırt sırta vererek her güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz her zaman orman köylüsünün yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Olayda eşini kaybeden Ayşe Cevahir’e ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanan ormanları canlandırmak için öyle bir proje yaptılar ki
    1. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    2. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    3. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    4. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    5. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    6. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    7. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    8. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    9. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    10. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    11. Atık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
    12. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    13. Şehrin ortasında ayı nöbeti
    14. Körfez ülkeleri ABD ve İran'a karşı..
    15. Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    16. GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'ya..
    17. Turistler Bilecik'e hayran kaldı!
    18. Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2..
    19. Güney Kore’den gelen turizm elçileri..
    20. Pet kuaförü hizmeti almak isteyenlere..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog