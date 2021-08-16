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Yaşam Selde ağır hasar almıştı! Binanın yıkım anı böyle görüntülendi
Yaşam

Selde ağır hasar almıştı! Binanın yıkım anı böyle görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:32:00 - 2021-08-16 22:39:14

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alarak çöken ve selin boyutunu gözler önüne seren 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Birçok ev, iş yeri hasar görürken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.

Kayıp vatandaşları arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, selin boyutunu gözler önüne seren 5 katlı Fatih 1 Apartmanı’nın felaketin 6’ncı gününde yıkımına başlandı.

Yıkım esnasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı, yıkım ise iş makinaları yardımıyla gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar, yıkım anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

 

Binanın yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

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