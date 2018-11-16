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Selde 7 milyar dinar zarar görmüştü... Yeni gelişme!

5 yıl önce Irak'ta meydana gelen selde 7 milyar dinarın zarar görmesinin açıklanmasının ardından adli yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 11:10
Selde 7 milyar dinar zarar görmüştü... Yeni gelişme!

Irak'taki adli yetkililer, 5 yıl önce 7 milyar dinar (yaklaşık 6 milyon dolar) değerindeki banknotların selde zarar görerek kullanılamaz hale geldiğinin açıklanmasından sonra olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Risafa Mahkemesi, sel suları altında kullanılamaz hale geldiği belirtilen 7 milyar dinarlık banknot olayına ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, merkezi bankanın parasını israf edenler hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Yolsuzluk tartışmalarına neden olmuştu

Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, geçen hafta çağrıldığı parlamento oturumunda, Rafideyn isimli devlet bankasında bulunan 7 milyar dinarın 2013 yılında yağmurların neden olduğu selde tamamen zarar gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklama "Irak'ta yolsuzluk yapıldığı" tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Olayın ardından Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr, banknotların kullanılamaz hale gelmesinin ardında yolsuzluğun yattığını öne sürerek, buna neden olanların yargıya teslim edilmesini istemişti.

Ülkede yolsuzluğun yaygın olması sebebiyle birçok siyasetçi paranın çalındığını iddia ederken, bazı taraflar ise bu durumun gayet normal olduğunu, kullanılmaz paraların yeniden basılabileceğini dile getiriyor.

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre Irak, yolsuzluğun meydana geldiği 180 ülke içinde 12'nci sırada yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:10
  1. ırak
  2. Dinar
  3. sel felaketi
  4. soruşturma
  5. yolsuzluk

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