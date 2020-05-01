Selda Alkor'dan hazımsızları çıldırtacak sözler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki aydır evden çıkmayan 77 yaşındaki oyuncu Selda Alkor, "Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorum. Sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın! Biz sağlık alanında çok başarılıyız. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum..." ifadelerini kullandı.

"Asla bazıları gibi yurt dışına gidip, kendimi oradaki doktorlara teslim etmedim"

Sabah'ın haberine göre; Alkor, "Bilimin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu da gördük içinde bulunduğumuz bu dönemde. Eğitimli, donanımlı sağlık çalışanlarımızın mücadelesi sayesinde çok daha rahat atlatıyoruz bu salgını. Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca, ülke olarak ne kadar şanslı olduğumuzu da görüyorum. Bizim hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Ben hayatım boyunca kendimi hep ülkemin doktorlarına teslim ettim. Asla bazıları gibi yurt dışına gidip, oradaki doktorlara teslim etmedim kendimi. İyi ki de öyle yapmışım." dedi.

"Ülkemle gurur duyuyorum"

Alkor, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'ya, Amerika'ya bakın; orada iyi konumda olan birçok Türk doktorumuz da var. Bizimkiler gerçekten çok başarılı sağlık alanında. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onlara yürekten minnettarım. Biz de onların emeklerini boşa çıkarmayalım lütfen. Tedbirlerimizi alalım ve yasaklara uyalım. Güzel günler yakında, yeter ki sorumluluk içinde davranalım. Allah sağlık çalışanlarımıza ve dışarıda ekmek parası için çalışmak zorunda olanlara yardım etsin."