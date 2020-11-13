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Kültür - Sanat Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor
Kültür - Sanat

Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde UNESCO Geçici Listesi’nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda şahideler, üzerindeki kabartmalar, kitabeler ve motiflerle tarihe ışık tutuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:22:00 -
Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nceyürütülen çalışmalarda liken temizliği yapılan şahidelerin üzerindeki kitabeler de alanında uzman akademisyenlerce tek tek çözümleniyor. Kazı Başkan Yardımcısı Emre Günay, “Restorasyonları tamamlanan eserlerin üzerindeki kitabeler epigraflarımız tarafından çözümlendi. Bilgilendirme levhalarına yazılarak şahidelerin yanına yerleştirildi” dedi. Epigrafik çözümlemeleri yapılan mezar taşlarında yer alan ifadeler Türkçe, İngilizce ve Arapça bilgilendirme tabelalarına yazılıp mezar taşlarının yanına yerleştirilerek, ziyaretçilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.

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