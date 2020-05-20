  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Aktüel

Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:52:13 -
Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgına dair olumlu açıklamaları sonrasında tüm ülkede normale dönüş çalışmaları hız kazandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullanacağı alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü Beyazıt Cami Parkı, Kutbilcihan Caddesi, Buhara Parkı, Piri Reis Parkında çevre düzenlemeleri, parke bordür ve tadilat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı sahada çalışan belediye personeliyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.



“Selçuklu’yu hemşehrilerimizin sokağa çıkmasına hazır hale getiriyoruz”


Alınan tedbirlerden taviz vermemek şartıyla Türkiye’nin bugünleri atlatmasının yakın olduğuna işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın umut verici açıklamaları ile bayram sonunda normal hayata dönüşün başlaması bekleniyor. Biz de hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra yoğun olarak kullandıkları alanlardaki çalışmalarımızı sokağa çıkma kısıtlamalarındaki boşluğu değerlendirerek gerçekleştirdik. Normal yaşantımıza dönmeye başlayacağımız günlerde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız yeni sosyal mesafe kurallarını unutmamamız gerekiyor. Özlediğimiz günlere tekrar kavuşmamız böylelikle çok daha hızlı olacaktır. Bizler Selçuklu’da yaşayan tüm hemşehrilerimizi her alanda rahat ettirmek için çalışmalarımızı ve planlamalarımızı sürdüreceğiz, bu konuda müsterih olsunlar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı