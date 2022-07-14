Selçuklu Mezarlığı’na bayramda ziyaretçi akını
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı Kurban Bayramı’nda çok sayıda kişi ziyaret etti.
“Sakin Şehir” unvanına sahip Ahlat’a gelen ziyaretçiler, tarihi mezarlığı gezdi, mezar taşlarının üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.
Kurban Bayramı süresince mezarlığa gelenler, adeta zamanda yolculuğa çıktıkları manevi mekanda, ecdada dua etti, abidevi mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.