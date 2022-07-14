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Kültür - Sanat Selçuklu Mezarlığı’na bayramda ziyaretçi akını
Kültür - Sanat

Selçuklu Mezarlığı’na bayramda ziyaretçi akını

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı Kurban Bayramı’nda çok sayıda kişi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 12:29:00 -
Selçuklu Mezarlığı’na bayramda ziyaretçi akını

“Sakin Şehir” unvanına sahip Ahlat’a gelen ziyaretçiler, tarihi mezarlığı gezdi, mezar taşlarının üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kurban Bayramı süresince mezarlığa gelenler, adeta zamanda yolculuğa çıktıkları manevi mekanda, ecdada dua etti, abidevi mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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