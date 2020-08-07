Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşların epigrafik çözümlemesi yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1050 mezar taşının epigrafik çözümlemesi (mezar taşı okuma) tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan 1050 mezar taşının temizlik ve restorasyon çalışmalarının ardından epigrafik çözümlemeleri de yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılından itibaren yürütülen çalışmalarda, liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Mezar taşlarının tamamının epigrafik çözümlemeleri yapılarak Türkçe, İngilizce ve Arapça 45 bilgilendirme tabelası mezar taşlarının yanına yerleştirildi.

Ahlat Selçuklu Meydanlık Mezarlığı Kazı Başkan Yardımcısı Doktorant Emre Günay, gazetecilere, bugüne kadar 1050 mezar taşının epigrafik çözümlemesinin yapıldığını ve bu mezarların 45'ine bilgilendirme tabelası yerleştirdiklerini belirtti.

"Bugüne kadar yapılan özverili çalışmalarda 1050 taşın mekanik yöntemlerle liken temizlikleri gerçekleştirilmiştir." diyen Günay, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen bu temizlik çalışmalarında mezar taşlarının üzerinde İslam sanatında yoğun olarak kullanılan bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde 30 kişilik kazı ekibiyle şu ana kadar 30 taşın liken temizliği ve zemin etüdü gerçekleşmiştir. Kazı sezonundan ise bu sayı 60 olarak hedeflenmiştir."