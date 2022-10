Selçuklu Belediyesi Kızılay Haftası’nda farkındalık oluşturmaya devam ediyor

Erdoğan Gül

Selçuklu Belediyesi düzenlediği etkinliklerle sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmeye devam devam ediyor ve bu çerçevede Türk Kızılayı ile iş birliğinde “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı kampanyası bir kez daha Konya ile buluştu. 29 Ekim’de başlayan etkinlik 4 Kasım’a kadar sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’e kadar devam edecek. Bir hafta boyunca sürecek etkinlikte kan bağışında bulunan gönüllülere üzerinde Selçuklu motiflerinin yer aldığı Türkiye forması öğrencilere kalemlik ve puzzle gibi hediyeler takdim ediliyor.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen “Kanımızda Vefa Var”etkinliğinin açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Türk Kızılay Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkan, Türk Kızılay Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Kaya levent, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Bu yılki hedefimiz 5 bin ünite kan bağışı olması”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “İnşallah önümüzdeki yıl bir asırlık bir cumhuriyete sahip olacağız ve sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüz yılı, vizyonunu gerçekleştirmeye hep birlikte başlayacağız. Selçuklu Belediyesi olarak Kızılayımızla birlikte çok önemli etkinliklere, çok önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Kanımızda vefa var programı da yine aynı şekilde Kızılayımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli organizasyonlardan biri. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 1453 hedefi koymuştuk ama 3 binin üzerinde kan bağışı burada gerçekleşmişti. İnşallah bu yıl hedefimizi daha da büyütüyoruz 5 bin ünite rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük bir teveccühü olmuştu. Bu sene kovid sürecinin de hafiflemesiyle birlikte çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Tabii burada sadece kan bağışı yapılmayacak.

Burada önemli bir sergimiz var hem Kızılayımızın tarihi sürecini anlatan hem kurtuluş mücadelemizi, kurtuluş mücadelemizin süreçlerini anlatan bir fotoğraf sergimiz olacak. Burada yine özel tiyatral gösterilerimiz olacak. Gelen vatandaşlarımız kan bağışlarını yaparken sergimizi ziyaret etme, gezme imkanına ve tiyatral gösteriyi de izleme imkanına sahip olacaklar. Yine okullardan öğrencilerimiz gruplar halinde buraya gelerek hem Kızılay’ımızı tanımış olacaklar, hem de kurtuluş mücadelemizin safhalarını, bu resim sergisinde görmüş olacaklar. Ben, Kızılay yetkililerimiz başta olmak üzere bu sergi ve kan bağışı etkinliğinin organizasyonunda hazırlanmasında emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Konya İ Başkanı Angı: “Ecdadı anmak ve yaşatmak vatan borcumuz”

AK Parti Konya İ Başkanı Hasan Angı da bu etkinliğin önemli bir misyona hizmet ettiğine vurgu yaparak: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını idrak ettiğimiz bugünde hem Kızılayımızın hem de Selçuklu Belediyemizin geçmişten bugüne bu toprakları bize vatan kılan aziz ecdadımızın, hatıralarını bugüne taşımak ve ülkenin kan ihtiyacında en ön cephede görev yapan Kızılayımızın değerli yönetici ve mensupları bu faaliyetlerini daha tanınır kılmak adına bir program organize etmişler. Ben öncelikle organizasyonda emeği geçen, burada hafta boyunca faaliyetler düzenleyecek bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Önemli bir günde, önemli bir başlık kanımızdaki vefanın ortaya konması. Bu toprakları kanlarıyla sulamış o ecdadı anmak en azından bizim vatan borcumuz. Çünkü onlar canlarıyla, kanlarıyla bedel ödediler ve bugün istiklal içinde ve istikbali de emin adımlarla yürüyorsak, onların o fedakarlıkları sayesindedir. Gelecek nesillere de daha iyi bir ülkeyi bırakmak için de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” projesi önemli bir başlık. Bir yüzyılı tamamlıyoruz o yeni yüzyılda maziden gelen o gücü geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımak, dünyadaki zorlukları aşmada daha adil bir dünyanın oluşmasına fırsat vermek sizler için olan çalışmalar. Ben günümüz hayırlı olsun diyorum. Tekrar burada kan verecek kardeşlerimizin ulaşacak canlara vesile olacak aracılarla beraber bu hizmetin önemini vurguluyor bayramınızı tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan: “ Kurumlarımız milletimizin menfaatine olan her yerde iş birliğine devam ediyor”

Cumhurun hissiyatına tercüman olabilmek önemli. Milletimizin hissiyatında vefa, dostluk, muhabbet vardır. Bu hasletlerin kurumlar vasıtasıyla ve iyi bir şekilde ifa edilmesi, icra edilmesi önem arz ediyor. Tek tek milletimizin her ferdinin içinde gelen bu güzel hasletlerin, iyi bir şekilde gereğinin yapılması, başta seçilmiş belediyelerimiz olmak üzere meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın bu işe müdahil olması daha da bir önem arz ediyor. Sivil toplum kuruluşları deyince bunların en kurumsallaşmış, en Anadolu'nun her tarafına hatta dünyanın her tarafına dokunanı Kızılay elbette ki. Milletimizin bu vefasının en önemli taşıyıcı bir mecrasıdır Kızılay. Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarımızın belediyelerle iş birliği yapmasının da ayrı bir kıymeti vardır. İnşallah bu faaliyetler milletimizin sulhuna, selametine, sıhhatine vesile olur temennimi ifade etmek istiyorum. Selçuklu Belediyemizi tebrik ediyorum her alanda vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak hususlara koşturmaktadır. Aynı şekilde milletimizin hissiyatının ifadesi olarak bütün hayır işleri diğer sivil alandaki konularda da bir şekilde müdahil olup yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle de kıymete değer bir hizmet ifa etmektedir. Bu hizmetler daim olsun. İnşallah bu hizmetler insanlarımızın da sağlığına, şifasına daha iyi bir yaşam elde etmesine vesile olsun diyorum.” dedi.

Açılış sonrasında milli mücadele dönemini anlatan ve Selçuklu Belediyesi’nin Çanakkale’de hizmete sunduğu sıhhiye müzesine ait fotoğraf sergisini gezen protokol Hilal-i Ahmer’in kurulduğu anı anlatan tiyatro gösterisini izledi.

Program Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’ya katılım belgesi ve Türkiye forması takdimiyle son buldu.