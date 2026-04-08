Sarı Şeytan Trump'tan Tahran'a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok
Küresel zorba ABD’nin başındaki isim Donald Trump, bölgedeki askeri hedeflerine ulaştıklarını ilan etmesinin ardından vites artırdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İran’ın savaş ve ambargolardan ‘artık bıktığını’ savunan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği bizzat ABD’nin düzenleyeceğini ilan etti. İki haftalık geçici ateşkes süresince boğazın tamamen açık kalmasını şart koşan Trump, bu süreci ‘İran’ın yeniden inşa süreci’ olarak pazarlayarak Tahran yönetimine ekonomik bir havuç uzattı.

Sarı şeytan Trump, İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurarak dünya siyasetinde yeni bir perde açtı. Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartına bağlı olan bu hamleyi "dünya barışı için büyük bir gün" olarak niteleyen Trump, bölge için "Orta Doğu’nun Altın Çağı" vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya barışı için "büyük bir gün" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunu düzenlemeye yardımcı olacaklarını ve pek çok olumlu adım atılacağını ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesin duyurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dünya barışı için "büyük bir gün" olduğunu belirten Trump, İran'ın bunun gerçekleşmesini istediğini ve "artık bıktığını" savundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun düzenlenmesine yardımcı olacağını ve pek çok olumlu adım atılacağını kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyi yükleyeceğiz ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bulunacağız. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi bu, Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir."

Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak
Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak

Dünya

Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak

Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek
Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek

Dünya

Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek

Trump’ın İran'a verdiği süre doluyor! İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump’ın İran'a verdiği süre doluyor! İsrail basını olası senaryoları yazdı

Dünya

Trump’ın İran'a verdiği süre doluyor! İsrail basını olası senaryoları yazdı

ABD Başkanı Donald Trump: Saldırı 2 hafta ertelenebilir
ABD Başkanı Donald Trump: Saldırı 2 hafta ertelenebilir

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Saldırı 2 hafta ertelenebilir

Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor
Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

Gündem

Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

