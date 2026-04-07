'Kuruş' ayarı çeken Özgür, Ekrem'in üstünü çizdi

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu "suç örgütü" dosyasındaki pislikler ortalığa döküldükçe, kendi yandaşları bile gemiyi terk etmeye başladı.

Sarıyer’de piyasa değeri 2 milyar TL’yi aşan malikanelerin, adeta "çerez parasına" İmamoğlu ailesinin şirketine peşkeş çekildiğinin MASAK raporlarıyla tescillenmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i köşeye sıkıştırdı.

ÖZGÜR'DEN EKREM'E ‘KURUŞ’ AYARI!

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı "yolsuzluk" sopasını eline aldı.

Özel, “Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir” diyerek, İmamoğlu'na ayar çekti.

Siyasi kulislerde bu açıklama, "Özel, yolsuzluk dosyalarını bahane ederek Ekrem'i tasfiye ediyor" şeklinde yorumlandı.

MİLYARLIK VİLLALARDA ‘AVANS’ OYUNU

İmamoğlu suç örgütü dosyasındaki MASAK tespitleri, İstanbullunun rızkının nasıl savrulduğunu gözler önüne seriyor. Rapora göre;

Piyasa Değeri: 50 Milyon Dolar (2,23 Milyar TL) olan 3 dev villa,

Kağıt Üstündeki Bedel: Sadece 15 Milyon TL!

Kirli Çark: MASAK raporu, bu villaların parasının İBB iştiraki KİPTAŞ’tan alınan dev bir ihale avansıyla finanse edildiğini ortaya koydu. Yani milletin parasıyla İmamoğlu’na saray inşa edilmiş.

MASAK ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında ifade veren Ali Nuhoğlu, villaların daha inşaat bitmeden İmamoğlu adına planlandığını ve İSKİ alacakları üzerinden bir finans çarkı kurulduğunu itiraf etti.

İmamoğlu’nun "sağ kolu" Tuncay Yılmaz’ın ise emniyette başka, savcılıkta başka konuşması, kirli pazarlığın boyutlarını ifşa etti. Şirket kayıtlarında yer almayan hayali borçlarla, milyarlık villaların bedavaya getirilmeye çalışıldığı saptandı.

04.06.2025 tarihli MASAK raporunda ise Güllüce Tarım A.Ş.’nin Ali Nuhoğlu'nun kontrolünde olduğu esnada villaları yaklaşık 31 milyon TL bedelle satın aldığı, bu tutarın aynı gün Ali Nuhoğlu tarafından şirkete aktarıldığı, şirketin tüm hisseleri ve taşınmazlarıyla birlikte 2024 yılında İmamoğlu İnşaat’a devredildiği, bu devre karşılık yalnızca 15 milyon TL ödeme yapıldığı ve başka bir ödeme kaydına rastlanmadığı, kaldı ki bu 15 Milyon TL ödemenin yapılan tadilata karşılık verildiği bu hali ile bila bedel devrin gerçekleştiği anlaşıldığı, ileri sürülen yüksek tutarlı borçlara ilişkin şirket kayıtlarında herhangi bir veri bulunmadığı somut tespitlerle ortaya koydu.

Ayrıca MASAK raporunda, finansman akışının İBB iştiraki KİPTAŞ’tan alınan büyük ölçekli bir ihale kapsamında yapılan avans ödemesiyle bağlantılı olduğuna dair bulgular yer aldı.

ADAYLIK HAYALLERİ SUYA MI DÜŞÜYOR?

İBB’nin kaynaklarını şahsi servetine aktaran İmamoğlu’nun, bizzat kendi genel başkanı tarafından "şeffaflık" üzerinden hedef alınması, CHP içindeki büyük çatlağı bir kez daha belgeledi.

Şimdi kamuoyu şu soruyu soruyor: "Halkın cebinden çalınan milyarların hesabını veremeyen bir figür, Türkiye’nin yönetimine nasıl talip olabilir?"

Özgür Özel’in bu hamlesi, İmamoğlu’nun siyasi mevta haline geldiğinin ilanı olarak yorumlanıyor.