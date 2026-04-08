Sözcü TV'de sular durulmuyor: Yılmaz Özdil'in ardından Genel Müdür Güney Öztürk de istifa etti

Kısa süre önce Sözcü TV Medya Grubu’nun başına ikinci kez getirilen ancak CHP kanadından gelen baskılara dayanamayarak istifa eden Yılmaz Özdil’in ardından, kanalda Genel Müdür olarak görev yapan Güney Öztürk de istifasını sundu. Öztürk, göreve Özdil ile birlikte gelmiş ve kanalın yönetim süreçlerinde aktif rol almıştı.

"Asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz"

İstifasının ardından kendi YouTube kanalında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, CHP içindeki bazı isimleri hedef aldı.

Özellikle CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yaşadığı sert polemiklerle gündeme gelen Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz."

CHP'nin "özgür basın" maskesi düştü

Hükümeti sansürcülükle suçlayan ancak kendi mahallesindeki aykırı seslere tahammül edemeyen CHP zihniyeti, Sözcü TV üzerindeki baskısını iyice hissettirmeye başladı. Özgür basın naraları atanların, kendilerine yönelik en küçük bir eleştiride bile genel yayın yönetmenlerini ve genel müdürleri koltuğundan edecek kadar ileri gitmesi, sergilenen samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Perde arkasındaki büyük kriz

Kulislerde konuşulan bilgilere göre; CHP yönetiminin kanalın yayın politikasına doğrudan müdahale etmek istemesi ve parti içi kliklerin televizyon yönetimini ele geçirme çabası bu kopuşları hızlandırdı. Sözcü TV yönetiminde yaşanan bu seri istifaların, kanalın önümüzdeki dönemdeki yayın çizgisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.