Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Trump’ın tehdit dolu açıklamalarından dönmesini "kendi yarattığı bataklıktan çıkış yolu araması" olarak yorumladı. Schumer, daha önce Trump’ı "sebepsiz bir savaş yürüten, son derece hasta biri" olarak niteleyerek, ateşkesin ancak kalıcı olması halinde bir anlam taşıyacağını vurguladı.

"25. Madde" ve azil çağrıları yeniden hortladı

Temsilciler Meclisi'nin önemli isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), ateşkes kararına rağmen Trump’ın görevden alınması konusundaki ısrarını sürdürdü. Sosyal medyada yaptığı sert paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Artık dünyayı ve ülkemizin refahını riske atamayız. Başkan, ya kabinesi tarafından 25. Madde işletilerek ya da Kongre aracılığıyla derhal görevden alınmalıdır. Uçurumun kenarında oynuyoruz."

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın hiçbir stratejisi olmadan ülkeyi savaşa sürüklediğini belirterek, Meclis'in acilen toplanması ve savaş yetkilerinin kısıtlanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçilerden "Güç Dili" savunması

Trump’ın kendi partisinden ise karara destek geldi. Florida Senatörü Rick Scott, bu adımı "güç yoluyla barışı önceleyen bir liderlik örneği" olarak tanımlarken, Teksaslı Kongre üyesi Dan Crenshaw eleştirilere sert çıktı. Crenshaw, "Trump, rakiplerimizin anladığı tek dil olan güç üzerinden konuşuyor. Diplomatik ifadeler BM’yi rahatlatabilir ama sonuç üretmez" diyerek Başkan'ın arkasında durdu.

Dünyayı sarsan tehdit: "Medeniyet yok olacak"

Tartışmaların fitilini ateşleyen asıl olay, Trump'ın ateşkes öncesi yaptığı "Bu gece bir medeniyet tamamen yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" şeklindeki açıklaması olmuştu. Bu sözler, sadece Demokratları değil, aralarında eski müttefiki Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin de bulunduğu bir kesimi "kötülük ve delilik" nitelemesiyle isyan noktasına getirmişti.

