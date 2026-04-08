Gündem
Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD'li siyasetçilerden Trump'a tepki yağıyor

Yücel Kaya
Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik "bir medeniyeti yok etme" tehdidinin ardından ilan ettiği iki haftalık geçici ateşkes, Washington koridorlarında suları durultmaya yetmedi. Demokrat kanat, Trump’ın söylemlerini "akıl tutulması" olarak nitelendirirken, Cumhuriyetçiler ise bu hamleyi "güç diplomasisi" olarak savunuyor.

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Trump’ın tehdit dolu açıklamalarından dönmesini "kendi yarattığı bataklıktan çıkış yolu araması" olarak yorumladı. Schumer, daha önce Trump’ı "sebepsiz bir savaş yürüten, son derece hasta biri" olarak niteleyerek, ateşkesin ancak kalıcı olması halinde bir anlam taşıyacağını vurguladı.

"25. Madde" ve azil çağrıları yeniden hortladı

Temsilciler Meclisi'nin önemli isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), ateşkes kararına rağmen Trump’ın görevden alınması konusundaki ısrarını sürdürdü. Sosyal medyada yaptığı sert paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Artık dünyayı ve ülkemizin refahını riske atamayız. Başkan, ya kabinesi tarafından 25. Madde işletilerek ya da Kongre aracılığıyla derhal görevden alınmalıdır. Uçurumun kenarında oynuyoruz."

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın hiçbir stratejisi olmadan ülkeyi savaşa sürüklediğini belirterek, Meclis'in acilen toplanması ve savaş yetkilerinin kısıtlanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçilerden "Güç Dili" savunması

Trump’ın kendi partisinden ise karara destek geldi. Florida Senatörü Rick Scott, bu adımı "güç yoluyla barışı önceleyen bir liderlik örneği" olarak tanımlarken, Teksaslı Kongre üyesi Dan Crenshaw eleştirilere sert çıktı. Crenshaw, "Trump, rakiplerimizin anladığı tek dil olan güç üzerinden konuşuyor. Diplomatik ifadeler BM’yi rahatlatabilir ama sonuç üretmez" diyerek Başkan'ın arkasında durdu.

Dünyayı sarsan tehdit: "Medeniyet yok olacak"

Tartışmaların fitilini ateşleyen asıl olay, Trump'ın ateşkes öncesi yaptığı "Bu gece bir medeniyet tamamen yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" şeklindeki açıklaması olmuştu. Bu sözler, sadece Demokratları değil, aralarında eski müttefiki Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin de bulunduğu bir kesimi "kötülük ve delilik" nitelemesiyle isyan noktasına getirmişti.

ABD Siyasetinde Son Durum

İsim

Pozisyon

Tepki / Görüş

Chuck Schumer

Senato Demokrat Lideri

"Geri adım atması olumlu ama tutarsız."

Hakeem Jeffries

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri

"Dengesiz ve sorumsuz; savaş durdurulmalı."

A. Ocasio-Cortez

Kongre Üyesi

"Görevden alınmalı, dünya risk altında."

Rick Scott

Florida Senatörü

"Harika haber, İran sorumlu tutuluyor."

Dan Crenshaw

Teksas Kongre Üyesi

"Başkan güç diliyle konuşuyor, bu etkili."

Şuayip

Deliden her felaket beklenir Allah şerrinden korusun amin

Mesut Sarp

Herif deli meli değil. Dikkat edin bölgemizde tüm çıkarılan kanlı savaşların arkasında İsrailin uydurma bahaneleri ile ABD var. Amaçları İsrail'in toprak olarak genişlemesi, Müslümanların yüz binlerce hatta milyonlarca katledilmesi, petrol ve doğalgaz kaynakları üzerinde hakimiyeti pervasızca genişletilmesidir. Savaşların dahi petrol firmalarının petrol gelirlerini trilyon dolar civarında kar elde etmelerine dolayısıyla bu paraların ABD İngiltere dolayısıyla siyonist bankalara aktığı ve aynı paraların küçük bir bölümüyle İslami ülke liderlerinin dahi satın alındığı unutulmamalıdır.


