UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final zamanı
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Samsunspor’u eleyen İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Yunanistan temsilcisi AEK’yı konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)
22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)