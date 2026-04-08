Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir

Yazısında "tecavüz" kelimesinin etimolojik kökenine ve İslam hukukundaki karşılığına değinen Günaydın, bu kavramın sadece fiziksel değil, zihinsel bir boyutu olduğunu ifade etti.

"Rıza aranmadan akla tecavüz edildi"

Kemalizm öğretisinin eğitim sistemi aracılığıyla çocuklara ve ailelere zorla benimsetildiğini savunan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimin cazibesi şeker gibi, pasta gibi çocuklara sunuldu lakin onlara sorulmadan zorla Kemalizm öğretildi. Bu, insanların rızası olmadan akla tecavüzdür. Bunun ülkemizdeki karşılığı Kemalizm’dir."

"Din eğitimi isteğe bağlı, Kemalizm ise dayatma"

Günaydın, günümüzdeki din eğitimi ile Kemalizm öğretisi arasındaki farka dikkat çekti. Diyanet’in 4-6 yaş anaokullarının veya okullardaki Din Kültürü derslerinin isteğe bağlı olduğunu, dilekçe veren ailelerin çocuklarının bu derslerden muaf tutulabildiğini hatırlatan yazar; Kemalizm’in ise "yeni bir din" gibi belletildiğini iddia etti.

Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir gibi tarihi şahsiyetlerin neden aynı oranda "tabulaştırılmadığını" sorgulayan Günaydın, Mustafa Kemal’e yönelik bazı sevgi gösterilerini "tapınma" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'nin geleceği Batı'da değil, Doğu'da"

Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikayı takdir eden İdris Günaydın, ülkenin asıl rotasının Müslüman dünyası ve Orta Asya olması gerektiğini savundu. Batı dünyasının Türkiye'yi hiçbir zaman eşit bir ortak olarak görmeyeceğini, aksine bir "maraba" muamelesi yapacağını belirten yazar, yazısını şu çarpıcı tespitle noktaladı:

"Türkiye lider olacaksa o, ancak Doğu dünyasında mümkündür. Burada da Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve laikliktir."

