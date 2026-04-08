Gündem Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir
Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir

Yazar İdris Günaydın, kaleme aldığı son yazısında Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi yapısına dair çok konuşulacak bir "zihinsel tecavüz" benzetmesinde bulundu. Kemalizm’in toplumun rızası hilafına beyinlere dayatıldığını savunan Günaydın, bu durumun Türkiye’nin bölgesel liderlik vizyonu önündeki en büyük engel olduğunu ileri sürdü.

Yazısında "tecavüz" kelimesinin etimolojik kökenine ve İslam hukukundaki karşılığına değinen Günaydın, bu kavramın sadece fiziksel değil, zihinsel bir boyutu olduğunu ifade etti.

"Rıza aranmadan akla tecavüz edildi"

Kemalizm öğretisinin eğitim sistemi aracılığıyla çocuklara ve ailelere zorla benimsetildiğini savunan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimin cazibesi şeker gibi, pasta gibi çocuklara sunuldu lakin onlara sorulmadan zorla Kemalizm öğretildi. Bu, insanların rızası olmadan akla tecavüzdür. Bunun ülkemizdeki karşılığı Kemalizm’dir."

"Din eğitimi isteğe bağlı, Kemalizm ise dayatma"

Günaydın, günümüzdeki din eğitimi ile Kemalizm öğretisi arasındaki farka dikkat çekti. Diyanet’in 4-6 yaş anaokullarının veya okullardaki Din Kültürü derslerinin isteğe bağlı olduğunu, dilekçe veren ailelerin çocuklarının bu derslerden muaf tutulabildiğini hatırlatan yazar; Kemalizm’in ise "yeni bir din" gibi belletildiğini iddia etti.

Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir gibi tarihi şahsiyetlerin neden aynı oranda "tabulaştırılmadığını" sorgulayan Günaydın, Mustafa Kemal’e yönelik bazı sevgi gösterilerini "tapınma" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'nin geleceği Batı'da değil, Doğu'da"

Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikayı takdir eden İdris Günaydın, ülkenin asıl rotasının Müslüman dünyası ve Orta Asya olması gerektiğini savundu. Batı dünyasının Türkiye'yi hiçbir zaman eşit bir ortak olarak görmeyeceğini, aksine bir "maraba" muamelesi yapacağını belirten yazar, yazısını şu çarpıcı tespitle noktaladı:

"Türkiye lider olacaksa o, ancak Doğu dünyasında mümkündür. Burada da Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve laikliktir."

İdris Günaydın'ın yazısını okumak için tıklayın>>

Akit yazarı İdris Günaydın itiraf etti: "Bazen CHP'ye haksızlık yapıyoruz!"
Akit yazarı İdris Günaydın itiraf etti: "Bazen CHP'ye haksızlık yapıyoruz!"

Akit yazarı İdris Günaydın itiraf etti: “Bazen CHP’ye haksızlık yapıyoruz!”

Yüksel

Müfredatı benim değiştirecek halim yok.Bir genelge ile tüm resimleri tüm heykellerini umumi ortamlardan kaldırılacak ve ona sevgi duyanların vicdanlarında yaşamasına müsaade edilecek.Kemalizm’i beşere anlatırsın isteyen insanlar bunu kabul eder isteyen etmez,bir görüş tenkide açık olup fikirler tartışılır,dayatılmaz, Türkiye’mde olan yüzyıllık bir dayatma ötekileştirme ve tekfir etmeye varan hedef gösterilmeye maruz kalmamak için mutlak kabul etmektedir. Unutmayın,Allah’ın sevdiklerini sevmedikçe,Allah’ın buğz ettiğine buğz etmedikçe kâmil mümin olamayız,vesselam.
