CHP'li belediyede skandal! Tekbir sesi suç sayıldı!

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir skandala imza atıldı. Ulu Camiinde yankılanan tekbir sesleri, CHP zihniyetinin yönetimindeki belediyeyi rahatsız etti. Tekbir getiren gençlere "idari para cezası" kesildi!

Bursa’nın sembol mekanlarından Ulu Cami bahçesinde toplanan gençler, ziyaretleri esnasında tekbir getirdi. Bu eylemin ardından Osmangazi Belediyesi “çığırtkanlık ve çevreye zarar vermek” gerekçesiyle gruba yönelik "idari para cezası" kesti.

Ezanla yoğrulmuş bu topraklarda tekbir getirmeyi "çığırtkanlık ve çevreye zarar vermek" şeklinde tanımlamak, ancak halkın değerlerine düşman olan bir idarenin ürünüdür. CHP belediyeciliğinin gerçek yüzü, bu baskıcı ve yasakçı tutumla bir kez daha ifşa olmuştur.

Siyasi ikballeri uğruna milletin mukeddesatıyla savaşanlar, bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Milletin değerlerine karşı yapılan saldırılar, halkın vicdanında mahkumdur. Bunlara esas cezayı ise müslüman Anadolu kesecektir!