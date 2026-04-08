Karahasanoğlu’ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul’da ne işiniz var?"

İstanbul’daki saldırı girişiminin zamanlamasına ve hedefine dikkat çeken Karahasanoğlu, İsrail Başkonsolosluğu’nun boş olduğunu hatırlatarak, yapılan eylemin siyonist rejime bir zarar vermediğini vurguladı. Yazısında, "Maksat İsrail’in soykırımını telin etmek değil, suyu bulandırmaktır. İsrail’e zarar vermek istiyorsan soykırımcılar orada, Gazze orada. İstanbul’da ne arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Rus Büyükelçisi suikastını hatırlayın"

Saldırı girişimini geçmişteki FETÖ kumpaslarına benzeten yazar, Rusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren teröristin attığı tekbirin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirtti. Karahasanoğlu, o gün Türkiye ile Rusya’yı savaşa sokmak isteyen aklın, bugün de Türkiye’yi bir ateş çemberinin içine çekmeye çalıştığını ifade etti.

"Sahte bayrak operasyonlarına dikkat"

Bölgedeki gerilimin Türkiye’ye sıçratılmak istendiğini belirten Karahasanoğlu, şu çarpıcı tespitte bulundu:

"İran’dan atılıyormuş gibi yapılan füzelerle Türkiye oyuna gelmedi. Azerbaycan’a yönelik saldırılar sonuç vermedi. Şimdi 'İstanbul’daki saldırıyla acaba Türkiye’yi karıştırabilir miyiz?' oyunu oynanıyor."

"Boykotta taviz vermeyelim"

Siyonizme karşı gerçek mücadelenin ekonomik alanda verilmesi gerektiğini savunan Karahasanoğlu, boykotun önemine dikkat çekti:

İsrail menşeili tüm mallar eksiksiz boykot edilmeli.

tüm mallar eksiksiz boykot edilmeli. İsrail’e silah desteği veren ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa mallarından feragat edilmeli.

mallarından feragat edilmeli. Damağımızın tadından ve konforumuzdan vazgeçerek bu haydut devletlere karşı durmalıyız.

ABD ve İsrail'in "Terörist" yüzü

Karahasanoğlu, sadece bireysel eylemleri değil, ABD ve İsrail’in devlet eliyle yürüttüğü operasyonları da aynı kefeye koydu. İran topraklarına yönelik saldırıları "terörist saldırı" olarak nitelendiren yazar, ABD’nin kendi askerini bile İran’ın eline geçmesin diye vuracak kadar acımasızlaştığını, Hürmüz Boğazı’nda ise büyük bir çaresizlik içinde olduğunu belirtti.

"Gerçek eylem alanı Türkiye değil"

Yazısının sonunda Müslümanlara seslenen Karahasanoğlu, İsrail’in soykırımını durdurmak isteyenlerin eylem alanının Türkiye’nin huzurunu bozmak olmadığını, siyonistlerin ve küresel haydutların iştahını kabartacak işlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

