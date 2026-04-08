Gündem Karahasanoğlu'ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul'da ne işiniz var?"
Gündem

Karahasanoğlu’ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul’da ne işiniz var?"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Karahasanoğlu’ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul’da ne işiniz var?"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında gerçekleştirilen saldırı girişimi üzerinden Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlara dikkat çekti. Karahasanoğlu, "Maksat İsrail’e zarar vermek değil, Türkiye’yi karıştırmaktır" diyerek sağduyu çağrısında bulundu. İşte Karahasanoğlu'nun yazısından öne çıkan kritik başlıklar:

İstanbul’daki saldırı girişiminin zamanlamasına ve hedefine dikkat çeken Karahasanoğlu, İsrail Başkonsolosluğu’nun boş olduğunu hatırlatarak, yapılan eylemin siyonist rejime bir zarar vermediğini vurguladı. Yazısında, "Maksat İsrail’in soykırımını telin etmek değil, suyu bulandırmaktır. İsrail’e zarar vermek istiyorsan soykırımcılar orada, Gazze orada. İstanbul’da ne arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Rus Büyükelçisi suikastını hatırlayın"

Saldırı girişimini geçmişteki FETÖ kumpaslarına benzeten yazar, Rusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren teröristin attığı tekbirin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirtti. Karahasanoğlu, o gün Türkiye ile Rusya’yı savaşa sokmak isteyen aklın, bugün de Türkiye’yi bir ateş çemberinin içine çekmeye çalıştığını ifade etti.

"Sahte bayrak operasyonlarına dikkat"

Bölgedeki gerilimin Türkiye’ye sıçratılmak istendiğini belirten Karahasanoğlu, şu çarpıcı tespitte bulundu:

"İran’dan atılıyormuş gibi yapılan füzelerle Türkiye oyuna gelmedi. Azerbaycan’a yönelik saldırılar sonuç vermedi. Şimdi 'İstanbul’daki saldırıyla acaba Türkiye’yi karıştırabilir miyiz?' oyunu oynanıyor."

"Boykotta taviz vermeyelim"

Siyonizme karşı gerçek mücadelenin ekonomik alanda verilmesi gerektiğini savunan Karahasanoğlu, boykotun önemine dikkat çekti:

  • İsrail menşeili tüm mallar eksiksiz boykot edilmeli.
  • İsrail’e silah desteği veren ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa mallarından feragat edilmeli.
  • Damağımızın tadından ve konforumuzdan vazgeçerek bu haydut devletlere karşı durmalıyız.

ABD ve İsrail'in "Terörist" yüzü

Karahasanoğlu, sadece bireysel eylemleri değil, ABD ve İsrail’in devlet eliyle yürüttüğü operasyonları da aynı kefeye koydu. İran topraklarına yönelik saldırıları "terörist saldırı" olarak nitelendiren yazar, ABD’nin kendi askerini bile İran’ın eline geçmesin diye vuracak kadar acımasızlaştığını, Hürmüz Boğazı’nda ise büyük bir çaresizlik içinde olduğunu belirtti.

"Gerçek eylem alanı Türkiye değil"

Yazısının sonunda Müslümanlara seslenen Karahasanoğlu, İsrail’in soykırımını durdurmak isteyenlerin eylem alanının Türkiye’nin huzurunu bozmak olmadığını, siyonistlerin ve küresel haydutların iştahını kabartacak işlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu'ndan tokat gibi cevap!
"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap!

Gündem

"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap!

Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul'a mı çöktüler?"
Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul’a mı çöktüler?"

Gündem

Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul’a mı çöktüler?"

Ali Karahasanoğlu'ndan Ahmet Taşgetiren'e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"
Ali Karahasanoğlu’ndan Ahmet Taşgetiren’e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Ahmet Taşgetiren’e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"

Hamdi

Biz bunları yutmayız artık madem israile zarar vermek istiyorsunız gidin bir damperli kamyon dolusu israil manşeli ürünü toplayın çıkın bir meydana protesto ediyoruz diyip çöpe dökün o kadar yiğitseniz kefere mayın merkepleri sizi

Cengiz selçuk

Malzeme bizden kullanılan malzeme bizim. Kullanıcısı başka. Yani aklını başkaları kullanıyor. Vücudu Türkiye'ye karşı. Ne kötü. Kendi malzemesi ile devlet vuruluyor
