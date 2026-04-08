Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı

Enerji piyasalarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 65 kuruş gibi nispeten düşük bir artış yansırken, asıl darbe motorin cephesinden geldi. Motorine yapılan 7 lira 82 kuruşluk dev zam, nakliye ve lojistik sektöründe şok etkisine neden oldu.

Bu son artışla birlikte büyükşehirlerde fiyatlar 85 TL bandını aşarken, nakliye maliyetlerinin yüksek olduğu çevre illerde rakamlar kritik 90 TL eşiğine merdiven dayadı.

Fiyatları tetikleyen unsurlar

Uzmanlar, bu önlenemeyen yükselişin arkasında birkaç temel faktörün birleştiğine dikkat çekiyor:

Brent Petrol: Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının istikrarsız seyri.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının istikrarsız seyri. Döviz Kuru: TL'nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybı.

TL'nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybı. Maliyet Baskısı: Enerji üretimindeki genel gider artışları ve vergi düzenlemeleri.

Zincirleme zam tehlikesi

Akaryakıta gelen bu fahiş zamların sadece pompa fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağı, iğneden ipliğe her şeye yansıyacağı öngörülüyor. Özellikle tarımsal üretim ve lojistik ağındaki maliyet artışlarının, çarşı pazardaki gıda fiyatlarını doğrudan etkileyerek enflasyon üzerindeki baskıyı tahkim etmesinden endişe ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Haftanın son iş gününde büyükşehirlerdeki ortalama fiyat tablosu şu şekilde oluştu:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 63.25 85.29 34.99 İstanbul (Anadolu) 63.10 85.14 34.39 Ankara 64.22 86.42 34.87 İzmir 64.50 86.70 34.79

Not: Fiyatlar bayiler ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilmektedir.