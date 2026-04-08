  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Tek taraflı bulundu ABD ordusunda bilanço artıyor! İHA'lar düşürüldü Türkiye'den diplomasi atağı! Çılgınlığı önlemek için çaba harcanıyor Tehdit dolu sözler! "Enerji altyapısını vuracağız" Londra’dan dikkat çeken adım! İngiltere’den ABD’ye izin çıktı Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği Tuana’yı ölüme sürükleyen kazada şok detaylar! Bilirkişi raporundan çarpıcı gerçekler İsrailli bakana olay cevap Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek
Ekonomi
Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, vatandaşın sırtındaki yakıt küfelerini daha da ağırlaştırıyor. Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlarla birlikte, özellikle motorin fiyatları Anadolu'nun bazı illerinde 90 TL seviyelerine yaklaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Enerji piyasalarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 65 kuruş gibi nispeten düşük bir artış yansırken, asıl darbe motorin cephesinden geldi. Motorine yapılan 7 lira 82 kuruşluk dev zam, nakliye ve lojistik sektöründe şok etkisine neden oldu.

Bu son artışla birlikte büyükşehirlerde fiyatlar 85 TL bandını aşarken, nakliye maliyetlerinin yüksek olduğu çevre illerde rakamlar kritik 90 TL eşiğine merdiven dayadı.

Fiyatları tetikleyen unsurlar

Uzmanlar, bu önlenemeyen yükselişin arkasında birkaç temel faktörün birleştiğine dikkat çekiyor:

  • Brent Petrol: Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının istikrarsız seyri.
  • Döviz Kuru: TL'nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybı.
  • Maliyet Baskısı: Enerji üretimindeki genel gider artışları ve vergi düzenlemeleri.

Zincirleme zam tehlikesi

Akaryakıta gelen bu fahiş zamların sadece pompa fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağı, iğneden ipliğe her şeye yansıyacağı öngörülüyor. Özellikle tarımsal üretim ve lojistik ağındaki maliyet artışlarının, çarşı pazardaki gıda fiyatlarını doğrudan etkileyerek enflasyon üzerindeki baskıyı tahkim etmesinden endişe ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Haftanın son iş gününde büyükşehirlerdeki ortalama fiyat tablosu şu şekilde oluştu:

Şehir / Bölge

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul (Avrupa)

63.25

85.29

34.99

İstanbul (Anadolu)

63.10

85.14

34.39

Ankara

64.22

86.42

34.87

İzmir

64.50

86.70

34.79

 

Not: Fiyatlar bayiler ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilmektedir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorum

 Gabar,! gabar!, gabar!

Güney Doğulu

Akaryakıtta bu artışlar sadece vurgunculuk demek ve ekonomiyi olumsuz altüst etme eyleminin atom bombası dersek yanlış olmaz. DEVLETİMİZ BU GİDİŞATA EL ATMALI ACİLEN... 2 hafta da olsa bir ateşkes başlamışken............
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23