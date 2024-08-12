Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerden bir müthiş hamle daha! Size helal olsun be

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, BAYKAR'ın deprem bölgesindeki çalışmalarını ve Türkiye'nin kalkınmasına katkılarını değerlendirdi. Fıçıcı, BAYKAR'ın Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 1012 kalıcı konut inşa ettiğini belirtti. Türkiye'de benzeri başarılar gösterecek 99 firma daha olsaydı, ülkenin küresel rekabette büyük bir güç olacağını ifade eden Fıçıcı, BAYKAR'ın örnek alınması gereken bir model olduğunu vurguladı. Serkan Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Kalabalıkların arasında hep o "bir kişiyi" ararız.

Bulabilirsek nimet...

Öyledir.

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Dilimize de yerleşmiş.

"Böylesi 100 yılda bir gelir" deriz.

Fark kendisini gösterir.

Gidişatı değiştirebilecek kalite "milyonda bir" ortaya çıkar.

Mesele onu bulmak.

Kıymetini bilmek.

Haluk Bayraktar açıkladı.

BAYKAR asrın depremleriyle yıkılan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 1012 kalıcı konutu tamamladı.

Allah razı olsun.

Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler...

"En fazla vergiyi zaten biz veriyoruz" demediler.

Bu vatanın evladı olmak nedir?

Uygulamalı gösterdiler.

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem evet, "500 atom bombası" gücündeydi.

11 şehir...

14 milyon nüfus...

Dünya'daki 90 ülkeden daha büyük bir alan...

Canlarımızı yitirdik.

53 bin can...

40 bin bina yıkıldı.

200 binden fazlası da ağır hasar aldı.

Türkiye ekonomisinin gördüğü zarar: 103 milyar Dolar...

Ve bu felaket tablosuna karşı "ben varım" diyen, BAYKAR...

Şimdi düşünelim.

Eğer "99 BAYKAR" daha olsaydı.

Türkiye başarılı, vicdanlı, imanlı, vatanına, milletine, devletine bağlı 100 firmayla üretimde, istihdamda, ihracatta, küresel rekabette hangi ölçekte bir gücü temsil ederdi?

Yol...

Yöntem...

Model...

Lazımsa, budur.

Savunma sanayi alanında zirveyi tutan BAYKAR misali, tarım-havancılık-gıda, enerji, lojistik, otomotiv, sağlık, iletişim, kültür endüstrilerinde ve bunlar gibi her alanda bayrağı surlara dikecek kahramanlar çıkarmalıyız.

Türkiye'de kimin, nasıl iktidar olduğunu, olacağını, olması-olmaması gerektiğini tartıştığımız kadar hem bölgesinde hem Dünya'da "Türkiye'yi iktidar yapacak" mücadeleye girişmek....

Bu hedefe kararlı, tutarlı, somut sonuç getiren adımlarla yüründüğünü millet çoğunluğuna temiz, şaibesiz, güven veren yol, yöntem ve aktörlerle göstermek zor olmamalı.

Çünkü ortada BAYKAR gibi bir örnek var.

Oluyor işte!

İspatin inkarı olmayacağına göre...

Milyonların gönüllü katılımı ve katkısıyla "100 BAYKAR" hedefi hayal değil.

İstersek, yaparız."